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20:30, 15 августа 2017 3 651
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Синоптики заявили о скором окончании летней погоды в России

Синоптики заявили о скором окончании летней погоды в России

Текущая неделя станет последней «по-летнему теплой» в России. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает RT.

По словам синоптика в ближайшие дни россиян ждет комфортная, солнечная погода без осадков. Ближе к выходным дневные показания температуры вырастут до +23; 28 градусов.

«Выходные будут очень благополучные для отдыха, для отдыха на природе, можно будет искупаться: температура воды окажется хорошей — примерно +20; + 21градус», — отметил Тишковец.

По его словам, ближайшие выходные станут «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

«На следующей неделе первый день еще будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдет холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернется в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18; +20 градусов. Эта неделя — последняя по-летнему теплая», — пояснил Тишковец.


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