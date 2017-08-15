С начала года с рязанцев собрали 128 тысяч рублей штрафов за мусор в неположенных местах. Об этом сообщается на
Всего зафиксировали 51 нарушение, 36 из которых — в Советском районе Рязани.
Администрация напомнила, что все виды отходов запрещается сжигать, также выкидывать в мусорные контейнеры ртутьсодержащие отходы, сорить за пределами земельных участков, выкидывать мусор в колодцы, водоемы, овраги, складировать тару на придомовой территории и контейнерных площадках. Кроме того, запрещается мыть автомобили в неположенных местах, в том числе на конечных остановочных пунктах.