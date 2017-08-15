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15:42, 15 августа 2017 418
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Рязанский облизбирком утвердил текст бюллетеня на выборы губернатора

Рязанский облизбирком утвердил текст бюллетеня на выборы губернатора

Рязанский облизбирком утвердил текст бюллетеня на выборы губернатора. Решение приняли во вторник, 15 августа, на заседании комиссии.

Кандидаты расположились в алфавитном порядке. Чтобы проголосовать необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии. Как рассказал секретарь комиссии Сергей Скобелев, кандидаты ознакомились с тектом бюллетеня и согласовали его.

Кроме того, на заседании утвердили информационный плакат с кандидатами.

Напомним, всего зарегистировалось пять претендентов: Николай Любимов («Единая Россия»), Александра Перехватова (Партия роста), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).

Выборы назначены на 10 сентября.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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