Рязанский облизбирком утвердил текст бюллетеня на выборы губернатора. Решение приняли во вторник, 15 августа, на заседании комиссии.
Кандидаты расположились в алфавитном порядке. Чтобы проголосовать необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии. Как рассказал секретарь комиссии Сергей Скобелев, кандидаты ознакомились с тектом бюллетеня и согласовали его.
Кроме того, на заседании утвердили информационный плакат с кандидатами.
Напомним, всего зарегистировалось пять претендентов: Николай Любимов («Единая Россия»), Александра Перехватова (Партия роста), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Владимир Федоткин (КПРФ) и Александр Шерин (ЛДПР).
Выборы назначены на 10 сентября.