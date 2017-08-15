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10:34, 15 августа 2017 1 484
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Рязанец попытался дать взятку оперативнику ФСБ

Рязанец попытался дать взятку оперативнику ФСБ

Рязанец попытался дать взятку оперативнику ФСБ. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

По версии следствия, подозреваемый в мошенничестве 26-летний житель Рязанской области попытался дать взятку в размере 250 тысяч рублей оперативному сотруднику регионального УФСБ, чтобы тот не давал ход расследованию. Оперативник от взятки отказался, злоумышленника задержали.

«Несмотря на непризнание вины и нежелание подозреваемого содействовать расследованию, следствие располагает достаточными доказательствами его виновности в преступлении коррупционной направленности», — говорится в сообщении. Молодому человеку предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 стать 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).

На время следствия обвиняемого заключили под стражу


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