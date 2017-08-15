Рязанец попытался дать взятку оперативнику ФСБ. Об этом сообщил
По версии следствия, подозреваемый в мошенничестве 26-летний житель Рязанской области попытался дать взятку в размере 250 тысяч рублей оперативному сотруднику регионального УФСБ, чтобы тот не давал ход расследованию. Оперативник от взятки отказался, злоумышленника задержали.
«Несмотря на непризнание вины и нежелание подозреваемого содействовать расследованию, следствие располагает достаточными доказательствами его виновности в преступлении коррупционной направленности», — говорится в сообщении. Молодому человеку предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 стать 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).
На время следствия обвиняемого заключили под стражу