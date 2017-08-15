Рязанцев пригласили на авиационный праздник в Дягилево

Рязанцев пригласили на авиационный праздник, который пройдет на аэродроме Дягилево в субботу, 19 августа. Об этом сообщается на
Праздник приурочен к 105-ой годовщине образования Военно-космических сил России. Жителей и гостей города ждут выставка действующей авиационной и наземной техники части, концерт в исполнении артистов Муниципального культурного центра.
Музей истории дальней авиации будет работать бесплатно в рамках дня открытых дверей.
Праздник начнется с торжественного построения личного состава 43 Центра боевого применения, переучивания летного состава и награждения лучших военнослужащих. Там же состоится чествование экипажа стратегического ракетоносца ТУ-95 МС «Рязань», который признан «отличным» в ряду экипажей самолетов дальней авиации России.