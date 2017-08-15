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20:11, 15 августа 2017 3 060
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Рязанцев пригласили на авиационный праздник в Дягилево

Рязанцев пригласили на авиационный праздник в Дягилево

Рязанцев пригласили на авиационный праздник, который пройдет на аэродроме Дягилево в субботу, 19 августа. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Праздник приурочен к 105-ой годовщине образования Военно-космических сил России. Жителей и гостей города ждут выставка действующей авиационной и наземной техники части, концерт в исполнении артистов Муниципального культурного центра.

Музей истории дальней авиации будет работать бесплатно в рамках дня открытых дверей.

Праздник начнется с торжественного построения личного состава 43 Центра боевого применения, переучивания летного состава и награждения лучших военнослужащих. Там же состоится чествование экипажа стратегического ракетоносца ТУ-95 МС «Рязань», который признан «отличным» в ряду экипажей самолетов дальней авиации России.


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