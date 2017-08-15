По данным Росалкогольрегулирования (РАР), россияне стали экономить на алкогольной продукции. Речь идет о винах, шампанском и водке, пишут «
Согласно исследованию, в первом полугодии 2017 года россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки. Падение продаж зафиксировали крупнейшие торговые сети в России, такие как «Ашан» и Metro.
По данным экспертов, экономия затронула импортируемую продукцию, что связано с повысившимися акцизами на продукцию.
По словам директора по коммуникациям «Ашан Россия» Марии Курносовой, продажи сократились почти на треть. Курносова отметила, что покупатели переориентировались на более дешевые игристые вина и предпочитают брать либо проверенные дорогие бренды вин, либо брать уже крепкий алкоголь. Цена риска неизвестного дорогого вина слишком высока.
В Metro Cash & Carry «Известиям» рассказали, что отметили снижение продаж водки и игристого вина.