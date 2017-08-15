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18:01, 15 августа 2017 1 761
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Россия передала Казахстану озеро в Новосибирской области

Россия передала Казахстану озеро в Новосибирской области

Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области перешло к территории Казахстана. Это произошло после демаркации границы, передает «РИА Новости».

«Ранее эта часть водоема была на территории России и в период сезона охоты озеро посещали местные жители для сезонной охоты», — пояснил представитель пограничного управления.

Представитель регионального Пограничного управления ФСБ рассказал агентству, что демаркация границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году, на этом участке проводилась впервые.

Местные жители восприняли новую границу спокойно. «Никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили», — добавил собеседник.

Фото Google


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