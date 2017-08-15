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16:15, 15 августа 2017 746
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Путин приравнял администраторов «групп смерти» к убийцам

Путин приравнял администраторов «групп смерти» к убийцам

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин приравнял администраторов «групп смерти» к убийцам. Свое мнение о проблеме президент высказал на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым в Кремле, передает РБК.

«У нас была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика, серьезная тема», — сказал Васильев.

В ответ Путин рассказал, что считает создание таких групп убийством. «Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — заявил президент. При этом он не пояснил, как, по его мнению, администраторы получают доход.

Напомним, о «группах смерти» заговорили после самоубийств двух рязанских школьниц. После того, как родители девочек провели самостоятельное расследование, они обратились к журналистам. После серии сюжетов и публикаций в рязанских и федеральных газетах тема «групп смерти» вызвала большой общественный резонанс. Подозреваемому по одному из уголовных дел, администратору групп смерти Филиппу Будейкин (Лис) предъявлено обвинение по статье УК о доведении до самоубийства.

Позже Владмир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти». В конце июля в России увеличили тюремный срок за склонение к суициду до 15 лет.


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