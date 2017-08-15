Владимир Путин приравнял администраторов «групп смерти» к убийцам. Свое мнение о проблеме президент высказал на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым в Кремле, передает
«У нас была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание. Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика, серьезная тема», — сказал Васильев.
В ответ Путин рассказал, что считает создание таких групп убийством. «Они же еще и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — заявил президент. При этом он не пояснил, как, по его мнению, администраторы получают доход.
Напомним, о «группах смерти»
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