Приставы взыскали с рязанки деньги за несостоявшуюся продажу земельного участка

Приставы взыскали с рязанки присвоенную предоплату за несостоявшуюся продажу земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина хотел купить земельный участок у женщины. Он заключил предварительный договор и отдал ей половину суммы, вторую часть необходимо было внести после подписания основного договора.
Женщина внесла изменения в документ, с которыми покупатель был категорически не согласен. Он потребовал предоплату назад, однако рязанка отказалась ее возвращать.
В июле приставам поступил и исполнительный лист из Ряжского суда о взыскании 75 тысяч рублей с нарушительницы. Пристав вызвал должницу на прием, однако женщина на него не пришла.
В итоге с расчетного счета женщины списали необходимую сумму и перечислили ее рязанцу.