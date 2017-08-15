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16:55, 15 августа 2017 1 352
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Приставы взыскали с рязанки деньги за несостоявшуюся продажу земельного участка

Приставы взыскали с рязанки деньги за несостоявшуюся продажу земельного участка

Фото: Pixabay.com

Приставы взыскали с рязанки присвоенную предоплату за несостоявшуюся продажу земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина хотел купить земельный участок у женщины. Он заключил предварительный договор и отдал ей половину суммы, вторую часть необходимо было внести после подписания основного договора.

Женщина внесла изменения в документ, с которыми покупатель был категорически не согласен. Он потребовал предоплату назад, однако рязанка отказалась ее возвращать.

В июле приставам поступил и исполнительный лист из Ряжского суда о взыскании 75 тысяч рублей с нарушительницы. Пристав вызвал должницу на прием, однако женщина на него не пришла.

В итоге с расчетного счета женщины списали необходимую сумму и перечислили ее рязанцу.


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