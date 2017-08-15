Первый канал закроет программу «Пока все дома»

В новом сезоне зрители Первого канала не увидят развлекательную программу «Пока все дома», которая выходила каждое воскресенье с 1992 года. Об этом передает «
«Первый канал» в новом телесезоне не будет закупать программу «Пока все дома», — сказал собеседник агентства.
На «Первом» не прокомментировали эту информацию.
Программа «Пока все дома» впервые вышла в эфир в 1992 году, зрители могли смотреть ее каждое воскресенье в 10:30 утра. Программа подается «как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта». Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков.
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