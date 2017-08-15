Оставшаяся без матери многодетная семья рязанского священника переедет в новый дом

Рязанский священник Михаил Архипов и его шестеро детей, оставшиеся без матери в мае этого года, вскоре переедут в новый дом. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».
Семья протоиерея Михаила Архипова начала жизнь с нуля. После смерти его жены во время родов шестого ребенка началось расследование уголовного дела. Проводятся допросы и экспертизы.
Пока идет расследование, отец Михаил «строит жизнь заново». Деньги на новый дом собирали при помощи всех неравнодушных.
«Может быть, я не должен быть удивлен, но я все же удивлен. Мы не такие черствые и плохие, что имеем чувство милосердия, отклик на беду других людей», — поделился Михаил Архипов.
Напомним, по факту смерти жены михайловского священника
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