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21:23, 15 августа 2017 894
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Оставшаяся без матери многодетная семья рязанского священника переедет в новый дом

Оставшаяся без матери многодетная семья рязанского священника переедет в новый дом

Рязанский священник Михаил Архипов и его шестеро детей, оставшиеся без матери в мае этого года, вскоре переедут в новый дом. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Семья протоиерея Михаила Архипова начала жизнь с нуля. После смерти его жены во время родов шестого ребенка началось расследование уголовного дела. Проводятся допросы и экспертизы.

Пока идет расследование, отец Михаил «строит жизнь заново». Деньги на новый дом собирали при помощи всех неравнодушных.

«Может быть, я не должен быть удивлен, но я все же удивлен. Мы не такие черствые и плохие, что имеем чувство милосердия, отклик на беду других людей», — поделился Михаил Архипов.

Напомним, по факту смерти жены михайловского священника возбудили уголовное дело. 32-летняя женщина скончалась после рождения шестого ребенка в перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что семье священника требуется помощь.


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