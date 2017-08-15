У Турлатова «пятнадцатая» врезалась в стоящую на светофоре «ГАЗель». Фото

На светофоре у Турлатова «пятнадцатая» врезалась в «ГАЗель». Об этом сообщил сайт издательства «
Авария произошла в ночь на вторник, 15 августа, на 204-м километре трассы М-5. «ГАЗель», за рулем котором находился 45-летний житель Пензенской области, остановилась перед светофором. Сзади ехал ВАЗ-2115 с 38-летним жителем Ульяновской области за рулем.
Легковушка не успела вовремя затормозить и врезалась в «ГАЗель».
Водитель «пятнадцатой» и его 13-летний сын получили ушибы и отказались от госпитализации. Отмечается, что они избежали серьезных травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото издательства «