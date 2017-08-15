На Старой Рязани нашли шахматные фигуры и кладбище XII века. Об этом сообщил сайт издательства «
Летом на раскопках обнаружили новые предметы.
«Это деталь кистеня — древнего холодного оружия. Гирьку приделывали к ремню или цепи, другой конец которой крепился к деревянной рукояти. В этом сезоне у нас есть уникальные находки: литейные формы для женских украшений, фрагмент резной каменной иконы, предположительно из Византии, костяная шахматная фигурка. Интересна каждая найденная вещь, ее история, что ее окружало, как она использовалась, в какое время. После раскопок это выясняют ученые. На многие вопросы можно ответить лишь с помощью узких специалистов», — рассказала завотделом археологии музея Рязанского кремля Елена Буланкина.
Кроме того, археологи извлекли из земли человеческие скелеты. По словам лаборанта Института археологии РАН Александра Артамкина, в конце XII века здесь было кладбище.
«Этот участок изучают несколько лет, здесь очень хорошо видны этапы городской постройки. На самом краю раскопа обнаружены остатки одного из первых оборонительных сооружений Старой Рязани. К началу же XIII века город расширяется, упомянутые сооружения перестают существовать, и данный участок попадает под застройку. Но очень скоро жилые дома сменяет кладбище. За годы исследования здесь обнаружено более ста погребений, в этом году — 15. Сейчас мы пытаемся найти место, где была церковь, но пока это не удалось. Возможно, здесь была деревянная часовня, следов которой совсем не осталось», — рассказал он.
Отмечается, что на этом месте в 2013 году нашли клад золота и серебра, закопанный зимой 1237 года.
Фото издательства «