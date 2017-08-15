На рязанской трассе появятся шумовые полосы и горизонтальная дорожная разметка

На трассе Р-22 «Каспий» появятся шумовые полосы и горизонтальная дорожная разметка. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».
По вопросам преобразования трассы провели совещание под председательством и.о. зампреда Андрея Савичева совместно с начальником ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным при участии представителей Минтранса Рязанской области и областной ГИБДД.
«Мы проанализировали ситуацию и выявили две основные проблемы — превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения, — отметил Сорокин. — Меры для предотвращения этих ситуаций принимать надо срочно».
Для снижения количества ДТП предложили ряд мер: установка делиниаторов (полиуретановых гнущихся столбиков, устойчивых к наезду, которые разделят противоположные потоки движения транспортных средств), шумовые полосы и инновационную горизонтальную дорожную разметку в виде «масок» запрещающих и предупреждающих дорожных знаков.
На ограничение скорости также должны повлиять передвижные рубежи контроля скоростного режима. Кроме того, комплексы фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме, и муляжи этих комплексов на трассе переставят, а также установят дополнительные.
«Мы должны максимально быстро и качественно сформировать условия, которые позволят не допускать ДТП. Самое главное — не только своевременно обсудить, но и приступить к работе и исполнить то, что мы сегодня обсуждали, в намеченный срок», — резюмировал начальник ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» Юрий Сорокин.