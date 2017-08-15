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11:32, 15 августа 2017 901
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На фестивале «Рязанский караваец» пройдет парад блинопеков

На фестивале «Рязанский караваец» пройдет парад блинопеков

На фестивале «Рязанский караваец» 26 августа рядом с селом Кораблино Рязанского района пройдет парад блинопеков. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

На участие в параде подали заявки все сельские поселения района. Также в нем могут участвовать работники крупных предприятий.

«Как показывает опыт прошлого года, фантазии поваров нет границ — каравайцы выкладывали в виде домиков, фигур, украшали всевозможными вкусностями и выставляли на суд самого строго и беспристрастного жюри — участников фестиваля», — отмечает издание.

На мероприятии выступят солисты ансамбля «Синяя птица» во главе с Дмитрием Галицким. Также на фестивале организуют интерактивные площадки («Казачий хутор», кузнечный двор, гончарная мастерская), мастер-класс по ковроткачеству, ярмарка продуктов здорового питания, гонки на мотоблоках, соревнования по покосу травы и помолу зерна и многое другое.

Фото издательства «Пресса»


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