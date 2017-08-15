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12:54, 15 августа 2017 1 653
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На четырех рязанских улицах и в одном гипермаркете отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах и в одном гипермаркете отключили холодную воду

Фото: Pixabay.com

На четырех рязанских улицах и в одном гипермаркете отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 15 августа, с 9 до 17 часов отключат воду по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №25 корпус 3, №25 корпус 4, №63 корпус 1, №65 корпус 1, №67, №67 корпус 2, №69, №32 корпус 5;
  • Касимовское шоссе, дома №26, №28, №30, №30а, №30 корпус 1, №30 корпус 3, №30 корпус 4, №32 корпус 5, №49, №32/1 (автомойка), №32 корпус 1, №32 корпус 2, №32, корпус 4, №32, №32 строение 8 (частный сектор);
  • улица Тимуровцев, дом №3а (гипермаркет Лента);
  • улица Боголюбова, дом №2 (частный дом);
  • улица Большая дома, №98, №104;
  • Панферовский переулок (частный сектор).

Отключение связано с ремонтами на водопроводе.


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