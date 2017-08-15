На четырех рязанских улицах и в одном гипермаркете отключили холодную воду. Об этом сообщил
Во вторник, 15 августа, с 9 до 17 часов отключат воду по следующим адресам:
- Касимовское шоссе, дома №25 корпус 3, №25 корпус 4, №63 корпус 1, №65 корпус 1, №67, №67 корпус 2, №69, №32 корпус 5;
- Касимовское шоссе, дома №26, №28, №30, №30а, №30 корпус 1, №30 корпус 3, №30 корпус 4, №32 корпус 5, №49, №32/1 (автомойка), №32 корпус 1, №32 корпус 2, №32, корпус 4, №32, №32 строение 8 (частный сектор);
- улица Тимуровцев, дом №3а (гипермаркет Лента);
- улица Боголюбова, дом №2 (частный дом);
- улица Большая дома, №98, №104;
- Панферовский переулок (частный сектор).
Отключение связано с ремонтами на водопроводе.