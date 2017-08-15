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9:09, 15 августа 2017 815
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Минтранс разработает новую версию правил перевозки ручной клади в самолетах

Минтранс разработает новую версию правил перевозки ручной клади в самолетах

Фото: Pixabay.com

Минтранс разработает новую версию правил перевозки ручной клади в самолетах. Изменения коснутся безбагажных тарифов, передает «РИА Новости».

«Обязательно внесем в список проноса на борт лекарства, требующие особых условий перевозки, которые никогда, кстати сказать, не присутствовали отдельно. Для многих пассажиров это жизненно важная необходимость», — заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации минтранса Светлана Петрова.

Нововведения могут коснуться габаритов ручной клади в трехмерном измерении. «Пообсуждаем целесообразность установления габаритных параметров ручной клади в трехмерном измерении. Однако, здесь есть один нюанс. Все-таки габариты должны учитывать ограничения, связанные с типом воздушного судна. Если вы летите местными авиалиниями, то самолет, как правило, небольшой емкости и не подразумевает больших багажных полок», — добавила Петрова.


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