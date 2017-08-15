Компания «МАРМАКС» предложила рязанцам участки в коттеджном поселке «Сказка Алеканово» по выгодным ценам

Компания МАРМАКС предложила рязанцам приобрети земельные участки по выгодным ценам в коттеджном поселке «Сказка Алеканово». В пресс-релизе компании сообщается, что максимальная скидка распространяется на пять участков и действует только до 31 августа.
Напомним, коттеджный поселок «Сказка Алеканово» — это готовый к проживанию поселок в 12 минутах от города, с развитой социальной инфраструктурой и транспортной сетью.
В нем есть места отдыха для взрослых и детей, многофункциональная спортивная площадка, на которой можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и теннис.
Важным преимуществом «Сказки Алеканово» является закрытая территория с контрольно-пропускным пунктом и круглосуточной охраной всего посёлка. Подробнее