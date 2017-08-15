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8:49, 15 августа 2017 1 506
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Из Шевырляевского заказника на природу выпустили еще 20 пятнистых оленей 1

Из Шевырляевского заказника на природу выпустили еще 20 пятнистых оленей

Из Шевырляевского заказника на природу выпустили еще 20 пятнистых оленей. За 2015 и 2016 годы выпустили также 20 животных. Проект назвали «От человека в дар природе».

Первых девять пятнистых оленей заказник приобрел в Тульской области в 2006 году, сейчас их численность превысила 50.

Тех животных, которых выпустят в этом году, начали адаптировать к жизни в природных условиях. По словам специалистов, они будут приходить к кормушкам в течение двух лет, после чего постепенно разойдутся по лесам. Первое потомство на дикой природе олени дадут следующей весной.

Председатель СПК «Вышгородский» Николай Митрохин рассказал, что решил разводить оленей, когда увидел «маленького пушистого» детеныша. Он отметил, что так его дети и жители Чучковского района смогут пойти в лес и увидят это красивое животное.

Митрохин посоветовал охотникам и браконьерам стрелять в воздух при виде оленей, если хочется использовать патрон.


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