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13:39, 15 августа 2017 1 253
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Эксперты составили рейтинг самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон

Эксперты составили рейтинг самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон

Аналитическая служба Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон. Замеры минимальных цен на туры производились по 11 наиболее востребованным направлениям: (Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Россия (Анапа), Россия (Крым), Россия (Большой Сочи), сообщается на сайте АТОР.

Расчет был произведен с учетом следующих условий: тур на 7 дней на двоих с авиаперелетом туда и обратно, вылет — 1 сентября.

Лидером по минимальным ценам стал Крым. Пакетный тур на полуостров составит 19 359 рублей.

На втором месте оказался Сочи. Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле составляет 24 498 рублей. Третье место заняла Анапа. Путевку на двоих туда можно купить за 25 827 рублей.

В пятерке лидеров оказались Турция (28 567 рублей за тур) и Болгария (30 382 рублей). Далее по списку идут Греция (37 309 рублей), Кипр (49 386 рублей), Испания (52 975 рублей), Тунис (56 620 рублей), Таиланд (59 968 рублей) и Италия (81 998 рублей).


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