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17:16, 15 августа 2017 1 310
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По итогам первого квартала долг рязанцев перед ломбардами вырос на четверть

По итогам первого квартала долг рязанцев перед ломбардами вырос на четверть

Долг рязанцев перед ломбардами за первый квартал 2017 года вырос на четверть. Такие данные приводит областное отделение ГУ Банка России по ЦФО.

По данным ведомства, задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам возросла на 24% и достигла по итогам первого квартала текущего года 174 млн рублей. Количество договоров займа составило 37 тысяч штук, что на 5% меньше, чем в январе-марте 2016 года.

При этом объем займов, выданных в январе-марте 2017 года зарегистрированными в регионе ломбардами, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 256 млн рублей.

Также сообщается, что на 1 апреля 2017 в Рязанской области действовал 41 зарегистрированный ломбард (годом ранее — 45 ломбардов).


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