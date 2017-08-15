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12:20, 15 августа 2017 955
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Через столетия. RZN.info запустил тест, посвященный первым лицам Рязанской губернии

Через столетия. RZN.info запустил тест, посвященный первым лицам Рязанской губернии

RZN.info запустил тест, посвященный первым лицам Рязанской губернии. В нем читателям предлагается ответить 12 вопросов о людях, в разные годы стоявших во главе области: с конца XVIII века и до наших дней.

Проверить свои познания в области истории руководителей Рязанской губернии можно по ссылке.

«Губернаторский» тест стал третьим в новом разделе RZN.info. Напомним, первый опубликованный тест посвящен местным брендам и логотипам, второй предлагает угадать места нашего города по советским фотографиям.

Задания на сайте будут появляться каждую неделю.


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