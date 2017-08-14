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9:26, 14 августа 2017 1 503
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Ученые смоделировали последствия ядерной войны. Видео

Ученые смоделировали последствия ядерной войны. Видео

Ученые смоделировали последствия ядерной войны, оценив предполагаемое количество жертв. Ролик создал и опубликовал специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран, со ссылкой на издание Gizmodo передает Lenta.ru.

Анимация отображает, как изменяется численность населения каждый год, сколько людей рождается и сколько умирает. Также показано общее количество смертей каждый год в течение XX века. Видно, что мировые войны породили «всплески» смертности, однако они незначительны по сравнению с последствиями ядерных ударов.

«Автор экстраполировал число жертв от атомных бомб, сброшенных в Хиросиме и Нагасаки, на количество и мощность ядерных боеголовок, который поразят цели в США, Европе, России и других странах в случае третьей мировой войны», — говорится в сообщении.

Подсчитанные Хэллоаном смерти (500 миллионов) приходятся на первые три недели после обмена ударами, другие жертвы «невозможно определить, учитывая непредсказуемое влияние ядерной зимы».


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