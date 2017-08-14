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22:04, 14 августа 2017 1 763
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Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал восемь миллионов просмотров 3

Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал восемь миллионов просмотров

Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного, опубликованный на YouTube в воскресенье, 13 августа, набрал восемь миллионов просмотров.

По состоянию на 22:00 понедельника, 14 августа, счетчик показывает восемь миллионов 60 тысяч просмотров.

Напомним, сам баттл между Oxxxymiron и Гнойным прошел в Санкт-Петербурге еще 6 августа. При этом видео появилось в сети только 13 августа. Участники не разглашали исход встречи, в которой победил Гнойный, но несмотря на это еще до публикации видео информация об итогах противостояния просочилась в сеть.

Отметим, что баттл привлек внимание крупных российских СМИ, в частности, о нем писали «РИА Новости», «Российская газета», «Известия» и «Коммерсант-онлайн».

Oxxxymiron (Мирон Федоров) — российский рэпер, выпускник курса средневековой английской литературы Оксфордского университета. В 2017 году он попал в рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes, его доход журнал оценил в 1,3 млн долларов.

Гнойный (Вячеслав Машнов) также выступает под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова. Рэпер известен своими выступлениями в формате офлайн-баттлов.

Шоу Versus Battle — отечественный аналог зарубежных проектов «Don't Flop» и «KOTD». Всего на YouTube-канале, на котором выходит шоу, около 390 млн просмотров.


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