Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал восемь миллионов просмотров

Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного,
По состоянию на 22:00 понедельника, 14 августа, счетчик показывает восемь миллионов 60 тысяч просмотров.
Напомним, сам баттл между Oxxxymiron и Гнойным прошел в Санкт-Петербурге еще 6 августа. При этом видео появилось в сети только 13 августа. Участники не разглашали исход встречи, в которой победил Гнойный, но несмотря на это еще до публикации видео информация об итогах противостояния просочилась в сеть.
Отметим, что баттл привлек внимание крупных российских СМИ, в частности, о нем писали «РИА Новости», «Российская газета», «Известия» и «Коммерсант-онлайн».
Oxxxymiron (Мирон Федоров) — российский рэпер, выпускник курса средневековой английской литературы Оксфордского университета. В 2017 году он попал в рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes, его доход журнал оценил в 1,3 млн долларов.
Гнойный (Вячеслав Машнов) также выступает под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова. Рэпер известен своими выступлениями в формате офлайн-баттлов.
Шоу Versus Battle — отечественный аналог зарубежных проектов «Don't Flop» и «KOTD». Всего на YouTube-канале, на котором выходит шоу, около 390 млн просмотров.