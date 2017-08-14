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14:51, 14 августа 2017 1 531
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Спасатели установили предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир»

Спасатели установили предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир»

Предполагаемое местонахождение шахтеров, пропавших без вести после аварии в руднике «Мир», установили. По словам замминистра МЧС Владлена Аксенова, шахтеры заблокированы «породой и глинистой массой», сообщила пресс-служба МЧС России.

Операция МЧС, сосредоточена в том направлении, где, предположительно, находятся шахтеры.

«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны. Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. Спасатели вынуждены извлекать все это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперёд хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные», — сообщил Аксенов.

Напомним, 4 августа на руднике «Мир» произошел прорыв воды. По предварительным данным, шахту затопило из отработанного карьера, где было около 300 тысяч кубометров воды. Это могло произойти из-за «ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере». На поверхность подняли 143 человек, восемь горняков остаются заблокированными.

Ранее к поискам пропавших горняков на шахте «Мир» приступили альпинисты.

Фото с сайта МЧС России


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