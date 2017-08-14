Спасатели установили предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир»

Предполагаемое местонахождение шахтеров, пропавших без вести после аварии в руднике «Мир», установили. По словам замминистра МЧС Владлена Аксенова, шахтеры заблокированы «породой и глинистой массой», сообщила пресс-служба МЧС России.
Операция МЧС, сосредоточена в том направлении, где, предположительно, находятся шахтеры.
«Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны. Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника: трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. Спасатели вынуждены извлекать все это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперёд хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные», — сообщил Аксенов.
Напомним, 4 августа на руднике «Мир»
Ранее к поискам пропавших горняков на шахте «Мир»
Фото с сайта МЧС России