Правительство не введет наказание за шум по ночам

Правительство России не одобрило законопроект Госдумы об административном наказании за шум в ночное время (с 22 до 6 часов). Единый закон о тишине предлагалось ввести, чтобы упростить борьбу с нарушителями, передает Life .

В некоторых регионах сейчас существуют свои законы о тишине, но они фактически не работают из-за процессуальной несогласованности местных властей и силовиков.

В официальном отзыве правительства на законопроект говорится, что уже рассматриваются более перспективные поправки к статье КоАП о мелком хулиганстве, которые и так позволят привлечь шумных соседей к ответу.

«В то же время законами ряда субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская области, Еврейская автономная область, Краснодарский край и другие) уже установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — говорится в отзыве правительства.

Предполагалось, что новая норма впервые соберет и квалифицирует все шумы, мешающие людям отдыхать. За это предусматривались штрафы: для простых граждан — от 1000 до 2000 рублей, Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Депутаты хотели централизовать ответственность по причине того, что применять на практике нормы в ряде регионов, по их мнению, не удавалось. Это происходило из-за того, что статус должностных лиц региональных административных структур существенно отличается от статуса сотрудников полиции.