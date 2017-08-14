Минобороны опубликовало видео ночной десантной операции в Сирии

Минобороны России опубликовало на своем
Сирийские десантники высадились у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта, в тыл боевикам ИГИЛ (Запрещенная в РФ организация). Пройдя по высохшему руслу реки, они захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта: уничтожили штаб и склады террористов, подбили два танка и три единицы бронетехники.
«Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь», — говорится в описании видео.
Террористы отступили, под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
Отмечается, что непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники, важную роль сыграли вертолеты Ка-52 ВКС РФ. С помощью систем ночного видения «Аллигаторы» не только наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные машины террористов.