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21:33, 14 августа 2017 1 283
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Минобороны опубликовало видео ночной десантной операции в Сирии

Минобороны опубликовало видео ночной десантной операции в Сирии

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео ночной десантной операции, прошедшей в ночь на субботу, 12 августа.

Сирийские десантники высадились у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 км от линии фронта, в тыл боевикам ИГИЛ (Запрещенная в РФ организация). Пройдя по высохшему руслу реки, они захватили господствующую высоту и начали штурм населенного пункта: уничтожили штаб и склады террористов, подбили два танка и три единицы бронетехники.

«Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь», — говорится в описании видео.

Террористы отступили, под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 кв км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

Отмечается, что непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники, важную роль сыграли вертолеты Ка-52 ВКС РФ. С помощью систем ночного видения «Аллигаторы» не только наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные машины террористов.


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