Из-за грозы «Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы

Из-за неблагоприятных метеопрогнозов и грозы авиакомпания «Аэрофлот» отменила 20 рейсов из Шереметьево, запланированных на 14 августа. Об этом со ссылкой на перевозчика передает «
Кроме того, сообщается о задержке трех рейсов в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар.
«Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Кроме того, проводится оповещение пассажиров через сall-центр, а прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.