Боевики ИГИЛ готовили в Москве теракты со взрывчаткой «мать Сатаны». Видео

ФСБ задержала в Москве предполагаемых боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Организация готовила в столице теракты на транспорте и в торговых комплексах, передает «
Оперативники провели экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.
«Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил оперативник.
Оно не применяется в военных целях из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим воздействиям. Процесс создания взрывных устройств на основе вещества считается опасным. По этой причине трипероксид ацетона террористы называют «мать Сатаны».
Взрывы планировали устроить с помощью террористов-смертников. В числе группы россиянин и три уроженца Центральной Азии.