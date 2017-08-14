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15:21, 14 августа 2017 5 014
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Боевики ИГИЛ готовили в Москве теракты со взрывчаткой «мать Сатаны». Видео

Боевики ИГИЛ готовили в Москве теракты со взрывчаткой «мать Сатаны». Видео

ФСБ задержала в Москве предполагаемых боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Организация готовила в столице теракты на транспорте и в торговых комплексах, передает «РИА Новости».

Оперативники провели экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

«Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», — пояснил оперативник.

Оно не применяется в военных целях из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим воздействиям. Процесс создания взрывных устройств на основе вещества считается опасным. По этой причине трипероксид ацетона террористы называют «мать Сатаны».

Взрывы планировали устроить с помощью террористов-смертников. В числе группы россиянин и три уроженца Центральной Азии.


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