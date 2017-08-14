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13:00, 14 августа 2017 5 539
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Автоинспекторам могут запретить курить и грубить при общении с водителями 2

Автоинспекторам могут запретить курить и грубить при общении с водителями

Автоинспекторам могут запретить курить и грубить при общении с водителями. Соответствующие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением, пишет «Коммерсант».

Согласно новым правилам, останавливать машины для проверки документов инспекторы теперь смогут в любом месте, а не только на стационарных постах ДПС. Водитель должен будет передавать права сотруднику ГИБДД не просто без обложки, а «без удерживающих устройств».

Отмечается, что речь идет прежде всего о железных цепочках, которыми некоторые водители привязывают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину .

При разговоре с водителем автоинспектор должен быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на „вы“, требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку». Методологию общения планируют подробно описать в деталях. Сотрудник должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

Не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение. В новом регламенте впервые описывается ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В этом случае инспектор обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

В предыдущей версии регламента предусматривалась возможность для сотрудников ДПС «беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи», принадлежащими гражданам. Кроме того, «несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных» должны были доставлять в отделение. Эти нормы убраны последней редакции.

Эксперты считают, что с новым регламентом у автомобилистов появится больше возможностей защитить свои права.


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