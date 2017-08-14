Анонс «Пусть говорят» вышел с фотографиями двух ведущих

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Первый канал выпустил анонс передачи «Пусть говорят». Официальный ролик с фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова опубликован на сайте «Первого».
«Главная интрига лета. «Пусть говорят», — сообщили в анонсе.
Программа выйдет в эфир в 19:50 по московскому времени.
Ранее в СМИ появилась информация, что Малахов написал заявление об уходе. До этого сообщалось, что телеведущий уйдет с Первого канала и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не прокомментировали эту информацию.
Позже стали известны имена претендентов на место ведущего «Пусть говорят» в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Также в СМИ появилась информация о том, что Первый канал определился с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят». По предварительной информации, им станет Дмитрий Борисов. Позже сообщили, что в Останкино уже прошли съемки телепередачи с новым ведущим.