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10:08, 14 августа 2017 1 442
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Анонс «Пусть говорят» вышел с фотографиями двух ведущих

Анонс «Пусть говорят» вышел с фотографиями двух ведущих

Первый канал выпустил анонс передачи «Пусть говорят». Официальный ролик с фотографиями Андрея Малахова и Дмитрия Борисова опубликован на сайте «Первого».

«Главная интрига лета. «Пусть говорят», — сообщили в анонсе.

Программа выйдет в эфир в 19:50 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что Малахов написал заявление об уходе. До этого сообщалось, что телеведущий уйдет с Первого канала и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не прокомментировали эту информацию.

Позже стали известны имена претендентов на место ведущего «Пусть говорят» в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Также в СМИ появилась информация о том, что Первый канал определился с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят». По предварительной информации, им станет Дмитрий Борисов. Позже сообщили, что в Останкино уже прошли съемки телепередачи с новым ведущим.


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