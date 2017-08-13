В Оренбурге мужчина выжил после трех выстрелов в упор. Видео

В Оренбурге мужчина выжил после трех выстрелов в упор. Стрельба произошла после словесной перепалки во дворе жилого дома, передает
Один из участников ссоры решил наказать своего обидчика — позвал на помощь друзей, а сам из травматического пистолета «оса» практически в упор несколько раз выстрелил в сидевшего на лавке мужчину.
После этого вся компания избила двух молодых людей, однако вскоре нападавшие скрылись.
Несмотря на выстрелы и удары по голове ногами, врачи диагностировали у молодых людей легкие ушибы и ссадины.