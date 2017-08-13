В Испании задержали троих россиян по подозрению в убийстве итальянца. По словам представителя правоохранительных органов Каталонии, скорее всего, они туристы, передает «
«Произошла драка. Mossos d’Esquadra немедленно прибыли на место и задержали трех человек, все они русские. Гражданин Италии был доставлен в больницу Жироны, где позже скончался от полученных травм», — сообщили в полиции.
Отмечается, что это произошло в субботу, 12 августа, рядом с районом, в котором много баров, ресторанов и клубов. «Скорее всего это туристы, поскольку все произошло в Льорет-де-Мар», — сказала представитель правоохранительных органов Каталонии. Она не назвала имен россиян и погибшего.
Сейчас россияне находятся под стражей, их дело рассмотрит суд. Известно, что задержанным 20, 24 и 26 лет.