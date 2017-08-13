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19:20, 13 августа 2017 7 786
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Эксперты составили топ-5 лучших недорогих смартфонов

Эксперты составили топ-5 лучших недорогих смартфонов

Фото: Pixabay.com

Эксперты составили топ-5 лучших недорогих смартфонов. Рейтинг опубликовал «Мир 24».

На пятом месте оказался Samsung Galaxy J1. Он поддерживает 4G, GPS и ГЛОНАСС, в него можно вставить две сим-карты. Стоимость составила пять тысяч рублей.

Четвертую строчку занял Lenovo A2016, который поддерживает ОС Android 6.0 и стоит 4,5 тысячи рублей.

Третьим стал LG K3. На нем установлен «Мощный приемник» Wi-Fi, а также 4G и GPS стоимость составила 4,5 тысячи рублей.

Второе место занял ZTE Blade A465 с пятидюймовым экраном и стоимостью в 4900 рублей.

Первый оказался Asus ZenFone Go. У него есть батарея на 2070 мАч, четырехядерный процессор и камера на 8 Мп. Его цена — пять тысяч рублей.


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