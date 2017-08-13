Эксперты составили топ-5 лучших недорогих смартфонов. Рейтинг опубликовал «
На пятом месте оказался Samsung Galaxy J1. Он поддерживает 4G, GPS и ГЛОНАСС, в него можно вставить две сим-карты. Стоимость составила пять тысяч рублей.
Четвертую строчку занял Lenovo A2016, который поддерживает ОС
Третьим стал LG K3. На нем установлен «Мощный приемник» Wi-Fi, а также 4G и GPS стоимость составила 4,5 тысячи рублей.
Второе место занял ZTE Blade A465 с пятидюймовым экраном и стоимостью в 4900 рублей.
Первый оказался Asus ZenFone Go. У него есть батарея на 2070 мАч, четырехядерный процессор и камера на 8 Мп. Его цена — пять тысяч рублей.