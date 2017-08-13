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20:44, 13 августа 2017 1 443
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Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Леонардо да Винчи

Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Леонардо да Винчи

Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи в фильме об этом итальянском художнике и изобретателе. Картину снимет компания Paramount Pictures, которая приобрела права на книгу Уолтера Айзексона о да Винчи, пишут «Известия».

Леонардо Ди Каприо также станет продюсером фильма. По данным СМИ, он получит «семизначный гонорар».

Как сказал актер, он очень хотел получить эту роль, потому что мать дала ему имя Леонардо в честь да Винчи.

Книга Уолтера Айзексона «Леонардо да Винчи» поступит в продажу в США 17 октября 2017 года. Дату начала съемок пока не назвали.

Фото Кинопоиск


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