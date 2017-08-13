Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Леонардо да Винчи

Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи в фильме об этом итальянском художнике и изобретателе. Картину снимет компания Paramount Pictures, которая приобрела права на книгу Уолтера Айзексона о да Винчи, пишут «
Леонардо Ди Каприо также станет продюсером фильма. По данным СМИ, он получит «семизначный гонорар».
Как сказал актер, он очень хотел получить эту роль, потому что мать дала ему имя Леонардо в честь да Винчи.
Книга Уолтера Айзексона «Леонардо да Винчи» поступит в продажу в США 17 октября 2017 года. Дату начала съемок пока не назвали.
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