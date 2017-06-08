В Госдуму внесли законопроект о запрете технологий для обхода блокировки сайтов

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о запрете использование в России технологий для просмотра заблокированных сайтов Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), передает
Предлагают запретить использование в России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории России ограничен».
Также проект закона предлагает предоставить владельцам сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о заблокированных сайтах.
За неисполнение требований о запрете в течение 30 дней ограничат доступ к информресурсам, предоставляющим обход блокировок.