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18:50, 8 июня 2017 84
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В Госдуму внесли законопроект о запрете технологий для обхода блокировки сайтов

В Госдуму внесли законопроект о запрете технологий для обхода блокировки сайтов

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о запрете использование в России технологий для просмотра заблокированных сайтов Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), передает ТАСС.

Предлагают запретить использование в России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории России ограничен».

Также проект закона предлагает предоставить владельцам сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о заблокированных сайтах.

За неисполнение требований о запрете в течение 30 дней ограничат доступ к информресурсам, предоставляющим обход блокировок.


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