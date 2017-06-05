Шесть арабских стран разорвали дипотношения с Катаром

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром, объяснив это необходимостью защиты от терроризма и экстремизма, сообщает ТК « Дождь » со ссылкой на Reuters.

В сообщении государственного новостного агентства Саудовской Аравии говорится, что королевство решило разорвать с Катаром отношения, «пользуясь правом, гарантированным международными законами, в целях защиты национальной безопасности от терроризма и экстремизма».

Страна прекратила все наземные и морские контакты с Катаром и призвала «все братские страны и компании сделать то же самое».

Бахрейн, союзник Саудовской Аравии, обвинил Катар в «поддержке вооруженной террористической деятельности и финансировании связанных с Ираном групп для саботажа и распространения хаоса». Он дал своим гражданам в Катаре 14 дней, чтобы покинуть страну. В заявлении министерства иностранных дел Бахрейна говорится, что дипломатическая миссия страны покинет Доху в течение 48 часов.

Государственное издание ОАЭ WAM сообщило, что дипломатам нужно покинуть Катар в течение 48 часов.

Египет обвинил Доху в поддержке «Братьев-мусульман» и заявил, что закрывает свое воздушное пространство и порты для катарского транспорта.

Катар отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела арабских стран и поддержке терроризма, говорится в заявлении катарского МИД.

«Государство Катар является действительным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), соблюдает его устав, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, а также выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом», — говорится в документе.

МИД Пакистана заявил, что не собирается идти на разрыв отношений с Катаром.