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20:25, 4 июня 2017 500
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«Яндекс» и «ВКонтакте» пострадали из-за борьбы со злоумышленниками

«Яндекс» и «ВКонтакте» пострадали из-за борьбы со злоумышленниками

Пользователи «Яндекс» и «ВКонтакте», вслед за пользователями Telegram, начали испытывать трудности с доступом к порталам. Выяснилось, что блокировка произошла о причине того, что злоумышленники использовали технические IP-адреса серверов для собственного сайта, попавшего в реестр запрещенных, передает Life.

Наиболее устойчивым оказался доступ через мобильных операторов. Большинство домашних интернет-провайдеров не смогли получить доступ к социальной сети и поисковику.

Проблемы возникли у пользователей не только в Москве, но и регионах. Больше всего пострадали жители Центральной России.

Прием, который использовали администраторы портала, попавшего в реестр запрещенных, прогнозировался экспертами и ранее. Возможно, злоумышленники рассчитывали, что таким образом им удастся избежать блокировки или вновь получить доступ к пользователям после того, как блокировка будет отменена.

Фото Лайфхакер


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