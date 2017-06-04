«Яндекс» и «ВКонтакте» пострадали из-за борьбы со злоумышленниками

Пользователи «Яндекс» и «ВКонтакте», вслед за
Наиболее устойчивым оказался доступ через мобильных операторов. Большинство домашних интернет-провайдеров не смогли получить доступ к социальной сети и поисковику.
Проблемы возникли у пользователей не только в Москве, но и регионах. Больше всего пострадали жители Центральной России.
Прием, который использовали администраторы портала, попавшего в реестр запрещенных, прогнозировался экспертами и ранее. Возможно, злоумышленники рассчитывали, что таким образом им удастся избежать блокировки или вновь получить доступ к пользователям после того, как блокировка будет отменена.
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