Роскомнадзор заблокировал доступ к Telegram из-за ошибки

Из-за ошибки в системе безопасности Роскомнадзор частично заблокировал Telegram. Об этом сообщил Владислав Здольников, IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией, пишут «
Выяснилось, что владелец одного из заблокированных доменов смог добавить в DNS IP-адреса некоторых ресурсов, в том числе Telegram. Об уязвимости неоднократно заявляли в Роскомнадзор. но необходимые меры приняты не были.
Блокировка временная, но может принести проблемы многим сайтам.
В этот раз воспользовался уязвимостью домен dymoff. space, на котором прописали также адреса «ВКонтакте», «Одноклассников», Mail.Ru, Facebook и ряда других ресурсов. Часть пользователей из России сталкиваются с отсутствием доступа при определенном типе подключения к сети.