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18:29, 4 июня 2017 434
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Роскомнадзор заблокировал доступ к Telegram из-за ошибки

Роскомнадзор заблокировал доступ к Telegram из-за ошибки

Из-за ошибки в системе безопасности Роскомнадзор частично заблокировал Telegram. Об этом сообщил Владислав Здольников, IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией, пишут «Актуальные новости».

Выяснилось, что владелец одного из заблокированных доменов смог добавить в DNS IP-адреса некоторых ресурсов, в том числе Telegram. Об уязвимости неоднократно заявляли в Роскомнадзор. но необходимые меры приняты не были.

Блокировка временная, но может принести проблемы многим сайтам.

В этот раз воспользовался уязвимостью домен dymoff. space, на котором прописали также адреса «ВКонтакте», «Одноклассников», Mail.Ru, Facebook и ряда других ресурсов. Часть пользователей из России сталкиваются с отсутствием доступа при определенном типе подключения к сети.


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