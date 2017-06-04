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7:58, 4 июня 2017 367
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В результате двух терактов в Лондоне погибли шесть человек

В результате двух терактов в Лондоне погибли шесть человек

Фото: Pixabay.com

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне произошли два теракта. По данным полиции, погибли шестеро, травмы получили еще 30 человек. Среди пострадавших россиян нет, передает «РИА Новости».

На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

«Мы доставили уже более 30 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте», — сообщили в Национальной службе здравоохранения (NHS).

Полицейские считают, что теракты совершила одна группа людей: они сбили прохожих на мосту, съехали на Боро, вышли из машины и с ножами атаковали прохожих.

Это третий теракт в Великобритании за два с половиной месяца.


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