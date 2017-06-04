В результате двух терактов в Лондоне погибли шесть человек

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне произошли два теракта. По данным полиции, погибли шестеро, травмы получили еще 30 человек. Среди пострадавших россиян нет, передает «
На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.
«Мы доставили уже более 30 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте», — сообщили в Национальной службе здравоохранения (NHS).
Полицейские считают, что теракты совершила одна группа людей: они сбили прохожих на мосту, съехали на Боро, вышли из машины и с ножами атаковали прохожих.
Это третий теракт в Великобритании за два с половиной месяца.