Рязанская область заняла последнее 85-е место в рейтинге российских регионов по готовности к будущему. Высшая школа экономики опубликовала свое
Рейтинг стал приложением к ежегодному исследованию инновационного развития регионов. В последнем использовались данные 2015 года. Рязанская область здесь заняла 45-е место, за год поднявшись на одну строчку.
ВШЭ оценила регионы по 37 параметрам, которые объединили в четыре группы. Область стала 31-й по инновационной деятельности (−7 позиций за год), 33-й по социально-экономическим условиям инновационной деятельности (+9), 48-й по научно-техническому потенциалу (+16) и 53-й по качеству инновационной политики (+1).
Рязанскую область отнесли к регионам с «относительно скромными значениями основных показателей научно-технического потенциала», но имеющим «позитивные сдвиги». Ее характерной чертой назвали нацеленность инноваций на решение задач экономии материальных затрат и топливно-энергетических ресурсов. Она попала в первую десятку по занятости в высокотехнологичной промышленности и в последнюю — по доле исследователей с учеными степенями.