Система tax free заработает в России с 1 октября. Она предусматривает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранцев, передает «
«Обсудим поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах», — заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Он отметил, что эта выплата составляет сейчас 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы. При этом Медведев уточнил, что речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз.
«Такое нововведение потребует и дополнительных расходов. В этом году приблизительно 260 миллионов рублей. Но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — заключил Медведев.
По мнению властей, система tax free будет способствовать продвижению российских товаров, а также расширит спектр возможностей для туристической отрасли. Система будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных, а также на алкогольную продукцию. При этом операторов tax free будут выбирать магазины.
Отмечается, что иностранные туристы смогут вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в России на сумму более 10 тысяч рублей.
В пилотном режиме система tax free заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.