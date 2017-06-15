70% парка «скорых» в Рязанской области требует обновления. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Владимир Грачев на публичных слушаниях по исполнению областного бюджета за 2016 года в четверг, 15 июня. «Проблема остается, мы знаем», — заметил он.
Чиновник напомнил, что за прошлый год область получила 32 новые «скорые», и добавил: ожидаются поступления и в текущем. Сейчас рязанская заявка рассматривается в Москве, о количестве машин и сроках поставки говорить преждевременно, уточнил Грачев RZN.info.