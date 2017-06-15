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15:06, 15 июня 2017 419
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Рязанская область исполнила бюджет с профицитом из-за поздних поступлений в дорожный фонд

Рязанская область исполнила бюджет с профицитом из-за поздних поступлений в дорожный фонд

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанская область в 2016 году добилась профицитного бюджета за счет неиспользованных остатков средств. Об этом заявила министр финансов региона Марина Наумова на публичных слушаниях по исполнению бюджета в областной думе в четверг, 15 июня. В частности, не израсходовали 1 млрд рублей дорожного фонда: значительные объемы акцизов поступили в конце года, когда сезон ремонтных работ закончился. Деньги направили в отрасль уже в текущему году. Кроме того, буквально в последние дни пришли налоги на 1,5 млрд.

Вопрос о причинах, благодаря которым регион достиг профицитного бюджета, задала руководитель областного совета профсоюзов Инна Калашникова. Также дума пригласила представителей муниципальных образований и общественных организаций, отвечали им руководители министерств и ведомств. Участников слушаний интересовали строительство и ремонт социальных объектов, обновление автопарка больниц и школ, эффективность «налоговых каникул» и другие вопросы наполнения и расходования казны.

Спикер Аркадий Фомин назвал контроль за исполнением бюджета одной из главных функций заксобрания и подчеркнул: «Чтобы лучше планировать бюджет на будущие годы, надо внимательно анализировать исполненный, в том числе рациональность использования средств, приоритеты расходов».

Спикер Аркадий Фомин назвал контроль за исполнением бюджета одной из главных функций заксобрания

Первый зампред облправительства Сергей Самохин, говоря о профиците, рассказал, что регион также оптимизировал расходы. Сокращались траты на содержание власти, обслуживание госдолга и ряд мероприятий целевых программ. Чиновник признал, что часть из них пришлось отменить, и подчеркнул: все социальные обязательства регион выполнил. Кредиторской задолженности по итогам года нет, подтвердила Наумова.

Напомним, профицит составил 1,77 млрд рублей при ожидавшемся дефиците в 242,6 млн. Фактические доходы области составили 44,38 млрд рублей, что больше уточненного плана (+1,9%) и уровня 2015 года (+8,7%); расходы — 42,61 млрд (-2,7% к плану, +1,6% к предыдущему периоду).

Больше всего область заработала на НДФЛ (9,9 млрд рублей), налогах на прибыль организаций (7,8 млрд) и на имущественных (5,8 млрд). Из федеральной казны поступило 12,1 млрд. Самыми затратными статьями оказались образование (11,2 млрд), национальная экономика (8,8 млрд), социальная политика (8 млрд) и здравоохранение (6,8 млрд).

По оценке Самохина, в 2016 году властям удалось «в значительной степени нейтрализовать негативнее внешнее воздействие на экономику региона». Помимо сохранения стабильности и обеспечения условий для развития, он включил в число приоритетов сокращение долга области. Его удалось снизить до 26,36 млрд рублей. Чиновник также отметил рост на 11,5% налоговых и неналоговых доходов, поблагодарив за помощь в этом управление ФНС.

Консолидированный бюджет Рязанской области (сумма регионального и всех местных) также исполнили с профицитом, добавила Наумова. Доходы составили 54,3 млрд рублей, расходы — 52,4 млрд. По сравнению с 2015-м суммы выросли соответственно на 7,3 и 1,4 процента.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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