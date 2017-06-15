На еще одной улице Рязани закончили ремонт дороги

На улице Великанова в Рязани закончили ремонт дороги. К 15 июня работы завершили на участках по улицам Лесопарковой, Молодцова, Прижелезнодорожной, Бирюзова, Советской Армии, проезду Речников. Об этом
На Старообрядческом проезде и улице Станкозаводской подрядчики сейчас занимаются инфраструктурой.
Дорожники продолжают работать на улицах Чкалова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, по Первомайскому проспекту. На загруженных участках работы проводят по ночам.
Также в рамках гарантийных обязательств подрядчики устраняют дефекты на дорогах по улицам Спортивной и Черновицкой.
За неделю выбоины заделали на Куйбышевском и Московском шоссе (дублере), улицах Белякова и 3-и Бутырки на общей площади более 330 квадратных метров.