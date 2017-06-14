В результате пожара в высотке в Лондоне погибли не менее шести человек. Видео

В Лондоне в жилом доме «Гренфелл тауэр» произошел крупный пожар. В результате погибли не менее шести человек, передает
64 человека были госпитализированы. 20 из них находятся в реанимации.
«Более сотни наших врачей усердно трудятся, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате этого происшествия», — рассказал представитель службы скорой помощи Пол Вудроу.
Десять человек также пытались получить медпомощь самостоятельно. Таким образом число пострадавших в результате пожара достигло 74 человек.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 1:16 по местному времени (3:16 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания.