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17:17, 14 июня 2017 59
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В результате пожара в высотке в Лондоне погибли не менее шести человек. Видео

В результате пожара в высотке в Лондоне погибли не менее шести человек. Видео

В Лондоне в жилом доме «Гренфелл тауэр» произошел крупный пожар. В результате погибли не менее шести человек, передает ТАСС.

64 человека были госпитализированы. 20 из них находятся в реанимации.

«Более сотни наших врачей усердно трудятся, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате этого происшествия», — рассказал представитель службы скорой помощи Пол Вудроу.

Десять человек также пытались получить медпомощь самостоятельно. Таким образом число пострадавших в результате пожара достигло 74 человек.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 1:16 по местному времени (3:16 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания.


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