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14:22, 14 июня 2017 226
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В Михайлов из Калининградской области из-за нарушений вернули более 20 тонн кормов для животных

В Михайлов из Калининградской области из-за нарушений вернули более 20 тонн кормов для животных

Фото: Pixabay.com

В Михайлов из Калининградской области вернули более 20 тонн кормов для животных и птиц. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора в ПКВП «МАПП Советск». Как оказалось, в ветеринарном свидетельстве нет должности, Ф.И.О. ветврача, выдававшего документ, отсутствует наименование пункта, где проводился осмотр груза. Также не указаны условия перевозки (температурный режим), некорректно заполнена графа «маркировка». Кроме того, в ветеринарном свидетельстве в графе «и направляется» указан маршрут следования (город Михайлов, Рязанская область. — ООО «Мир Кормов», город Москва).

Груз вернули отправителю.


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