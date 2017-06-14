В Михайлов из Калининградской области из-за нарушений вернули более 20 тонн кормов для животных

В Михайлов из Калининградской области вернули более 20 тонн кормов для животных и птиц. Об этом
Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора в ПКВП «МАПП Советск». Как оказалось, в ветеринарном свидетельстве нет должности, Ф.И.О. ветврача, выдававшего документ, отсутствует наименование пункта, где проводился осмотр груза. Также не указаны условия перевозки (температурный режим), некорректно заполнена графа «маркировка». Кроме того, в ветеринарном свидетельстве в графе «и направляется» указан маршрут следования (город Михайлов, Рязанская область. — ООО «Мир Кормов», город Москва).
Груз вернули отправителю.