Рязанские инженеры разработают инновационные радары

Рязанские инженеры разработают новую бортовую радиолокационную станцию, которая сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели. Об этом пишет «
Разработки ведутся на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ).
«Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально, — подчеркнул первый заместитель технического директора — директор научно-технического центра ГРПЗ Сергей Шелухин. — Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств».
В основу создания нового изделия ляжет многолетний опыт о Рязанского приборного завода по серийному производству и разработке бортовых радиолокационных станций.
Лучшие российские самолеты типа МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.