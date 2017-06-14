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16:35, 14 июня 2017 297
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Рязанские инженеры разработают инновационные радары

Рязанские инженеры разработают инновационные радары

Рязанские инженеры разработают новую бортовую радиолокационную станцию, которая сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели. Об этом пишет «Росинформбюро».

Разработки ведутся на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ).

«Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально, — подчеркнул первый заместитель технического директора — директор научно-технического центра ГРПЗ Сергей Шелухин. — Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств».

В основу создания нового изделия ляжет многолетний опыт о Рязанского приборного завода по серийному производству и разработке бортовых радиолокационных станций.

Лучшие российские самолеты типа МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.


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