Николай Валуев приедет в Рязань на акцию исторической памяти «Быть русским!». Об этом сообщила пресс-служба «Всемирного Русского Народного Собора».
Мероприятие состоится воскресенье, 18 июня, на территории городища Старая Рязань. Организует акцию «Всемирный Русский Народный Собор», возглавляемый аатриархом Московским и всея Руси Кириллом, Данилов монастырь (Москва), а также клуб «Русский Предприниматель».
Помимо Валуева, акцию посетят врио губернатора региона Николай Любимов, замглавы «Всемирного Русского Народного Собора» Олег Костин, президент Федерации хоккея с мячом России, герой России и Сове Союза, президент федерации самолетного спорта России Сергей Крикалев, олимпийский чемпион, начальник Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков и другие почетные гости.
В программе акции:
10:00 — 11:00 — сбор участников на городище Старая Рязань; 11:00 — 11:15 — шествие к памятному кресту; 11:15 — 11:30 — лития около памятного креста в честь святых Кирилла и Мефодия в память о жителях и воинах Старой Рязани, павших в 1237 году от рук завоевателей; 11:30 — 12:00 — торжественное открытие. Приветственное слово организаторов и почетных гостей; 12.00 — 17:00 — фестиваль национальных видов спорта: выступления спортивной авиации, турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата, проведение мастер-классов и соревнований среди участников акции чемпионами мира и России по направлениям, работа тематических площадок; 12:30 — 13:00 — церемония посвящения в юнармейцы участников акции; 16:30 — 17:00 — награждение победителей соревнований по традиционным русским видам спорта; 12:00 — 17:00 — фестиваль русской полевой кухни: историческая реконструкция традиционных русских блюд полевой кухни от известного исследователя русской кухни, председателя Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максима Сырникова; 18:00 — 18:30 — окончание мероприятия. Отъезд участников со Старой Рязани.
В акции примут участие более 1000 представителей общественных организаций.
В рамках мероприятия пройдет фестиваль русских традиционных видов спорта, турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата, чемпионы мира проведут мастер-классы по направлениям: самолетный спорт, городки, русские шахматы, русский бильярд, гиревой спорт и состоятся показательные выступления членов сборной России по высшему пилотажу.
Напомним, ранее Николай Валуев приезжал в Рязань в 2013 году. Он