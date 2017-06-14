Настоятель рязанского храма представил три новые книги на встрече с издателями в Москве

Протоиерей Николай Баринов, настоятель рязанского храма в честь Царственных Страстотерпцев, представил три новые книги на встрече в издательском совете Московской патриархии. Об этом
Священник представил перевод с церковно-славянского языка книги митрополита Стефана (Яворского) «Камень веры», а также книги «Учение об Апокатастасисе в трудах святителя Григория Нисского» и «Опровержение учения о всеобщем спасении на основании Священного Писания, трудов святых отцов и деяний Вселенских Соборов». Первая вышла в издательстве Московской патриархии, вторая и третья — в издательстве «Зерна».
Написанием книг и статей батюшка занимается уже много лет. Его интересуют темы догматики и мученичества, а также вопросы учения о всеобщем спасении.
«В своих трудах отец Николай старается всесторонне и глубоко рассмотреть каждую тему, сделать обоснованные выводы и в доступной для читателя форме изложить весь материал», — говорится в сообщении.
У отца Николая есть свой
Фото с сайта священника Николая Баринова