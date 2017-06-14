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13:00, 14 июня 2017 98
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Настоятель рязанского храма представил три новые книги на встрече с издателями в Москве

Настоятель рязанского храма представил три новые книги на встрече с издателями в Москве

Протоиерей Николай Баринов, настоятель рязанского храма в честь Царственных Страстотерпцев, представил три новые книги на встрече в издательском совете Московской патриархии. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Священник представил перевод с церковно-славянского языка книги митрополита Стефана (Яворского) «Камень веры», а также книги «Учение об Апокатастасисе в трудах святителя Григория Нисского» и «Опровержение учения о всеобщем спасении на основании Священного Писания, трудов святых отцов и деяний Вселенских Соборов». Первая вышла в издательстве Московской патриархии, вторая и третья — в издательстве «Зерна».

Написанием книг и статей батюшка занимается уже много лет. Его интересуют темы догматики и мученичества, а также вопросы учения о всеобщем спасении.

«В своих трудах отец Николай старается всесторонне и глубоко рассмотреть каждую тему, сделать обоснованные выводы и в доступной для читателя форме изложить весь материал», — говорится в сообщении.

У отца Николая есть свой сайт.

Фото с сайта священника Николая Баринова


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